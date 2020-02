Masala in Under 16

19 feb 2020

+ -

L'attaccante rossoblù Michele Masala è stato convocato dal Commissario Tecnico Daniele Zoratto per il Torneo UEFA che la Nazionale Under 16 disputerà ad Antalya, in Turchia, dal 24 al 29 febbraio.

Il classe 2004 di Sorso è protagonista del ciclo azzurro di questa stagione, ultime le due amichevoli contro il Qatar in cui è andato a segno e ha fornito ottime prestazioni. Alla manifestazione parteciperanno Italia, Francia, Turchia e Paraguay.

Gli azzurrini si raduneranno venerdì a Roma e partiranno sabato per la Turchia. Lunedì 24 febbraio ci sarà l'esordio contro la Francia (ore 12.30 locali, 15.30 in Italia), mercoledì 26 sfida contro padroni di casa (ore 15.30 locali, le 18.30 in Italia) e sabato 29 chiusura del torneo contro il Paraguay (ore 11 locali, le 14 in Italia).