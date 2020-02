Settore Giovanile, i risultati del weekend

17 feb 2020

Sabato mattina la Primavera aveva aperto con un altro, pesantissimo successo in trasferta (guarda gli highlights), foriero di ulteriori certezze al secondo posto in classifica. Fermi i campionati Under 16 e Under 15, in campo domenica mattina l'Under 17, battuta 3-0 a Ferrara.

La Spal ha sbloccato il match al 35' con Selleri, imitato nella ripresa da Causevic all'11' e Faggi al 16'. Una giornata amara che vede il Cagliari al nono posto in classifica con 23 punti.

SPAL: Rigon, Mari, Borsoi, Roda, Szyzka, Csinger, Faggi (88' Basile), Stefanski, Selleri (82' D'Andrea), Fiori (88' Tumminelli), Causevic (71' Capasso). A disposizione: Romagnoli, Maneo, Laos, Puletto, Batanassi. Allenatore: Perinelli

CAGLIARI: D'Aniello, Sulis, Mura, L. Loru (65' Gaye), Palomba, Garau, Zallu, Schirru, Masala (66' Catania), Pischedda (66' Cavuoti), Sabino (80' Loi). A disposizione: Fusco, Bellu, D. Loru. Allenatore: Melis

ARBITRO: Renzi di Pesaro (Reggiani-Ponticelli)

AMMONITI: Catania

RETI: 35' Selleri, 56' Causevic, 61' Faggi

Nei Giovanissimi Regionali, l'Under 14 di Marco Lantieri (girone A) ha visto rinviata la sfida contro il Club San Paolo essendo reduce dalla partecipazione alla Minsk Cup, dove è giunta terza. La formazione di Luigi Lavecchia (girone B) vince 8-2 a Ghilarza con doppiette di Biosa, Cadau e Zoroddu, più le reti di Cicala e Desini.