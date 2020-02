Under 14 terza alla Minsk Cup

14 feb 2020

Si chiude con un terzo posto l'avventura dell'Under 14 rossoblù alla Minsk Cup 2020, importante torneo che si svolge ogni anno nella capitale bielorussa.

La manifestazione, iniziata martedì con i gironi di qualificazione e conclusa oggi con semifinali e finali, ha visto il Cagliari superare il primo turno con il secondo posto dietro l'FK Minsk e poi avere la meglio sullo Spartak Mosca (1-0) nei quarti di finale. Oggi, in semifinale, vittoria netta dello Shakhtar Donetsk per 4-0 (gol di Shevchenko, Butko, Smetana e Bakay).

Nella "finalina" per il podio, successo rossoblù ai rigori (3-2) contro i padroni di casa dell'FK Minsk: dal dischetto infallibili Saba, Ardau e Grandu. Il trofeo è andato allo Shakhtar Donetsk, che ha battuto 2-1 i connazionali della Dinamo Kiev nell'atto conclusivo. Per Manuel Conti il riconoscimento di miglior centrocampista del torneo.

ESPERIENZA DI ALTO LIVELLO

"Siamo molto soddisfatti di quest'esperienza, sotto il profilo tecnico e umano", commenta Oscar Erriu, capo delegazione e uno dei coordinatori tecnici del Settore Giovanile rossoblù. "Da anni veniamo volentieri qui a Minsk perché ci sono tutte le condizioni per fare calcio, divertirsi, imparare e confrontarsi con realtà di spessore a livello internazionale. Per i nostri ragazzi e i tecnici è fondamentale partecipare a questi eventi, in aggiunta all'attività quotidiana che svolgiamo con allenamenti e partite in Sardegna e negli altri tornei. Si tratta di tappe cruciali nel percorso di crescita, siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto vedere al cospetto di squadre notevolmente strutturate dal punto di vista fisico e tecnico-tattico".

Questa la rosa del Cagliari che ha partecipato al torneo, guidata da Marco Lantieri con Alberto Serra e Mondo Mameli: Matteo Bonifacio, Nicola Montisci, Christian Boscu, Cesare Secci, Andrea Cogoni, Mattia Minnelli, Manuel Conti, Enrico Melis, Alessio Saba, Samuel Ardau, Antonio Ramaglia, Emilio Gallo, Nicola Cossu, Francesco Dore, Aldo Piras, Luca Asproni, Federico Simbula, Nicola Grandu.