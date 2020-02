Minsk Cup, Under 14 in semifinale

13 feb 2020

+ -

Prosegue a gonfie vele l'avventura dell'Under 14 rossoblù alla Minsk Cup 2020. La squadra di Marco Lantieri, dopo aver superato il girone con il secondo posto, questa mattina ha vinto per 1-0 il quarto di finale contro lo Spartak Mosca e si è guadagnata l'accesso al penultimo atto della manifestazione.

Il match contro i russi è stato deciso da un rigore trasformato da Samuel Ardau nel finale, dopo una sfida molto combattuta nella quale il Cagliari ha tenuto maggiormente il possesso della palla e proposto la sua iniziativa con più continuità rispetto alle fiammate dello Spartak.

Le semifinali saranno Cagliari-Shakhtar Donetsk e Fc Minsk-Dinamo Kiev, i rossoblù saranno in campo alle 13 locali (le 11 in Italia). Finale in programma alle 17 locali (le 15 in Italia).