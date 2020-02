Minsk Cup, l'Under 14 ai quarti

12 feb 2020

L'Under 14 rossoblù ha superato il girone di qualificazione e accede così ai quarti di finale della Minsk Cup 2020, torneo internazionale in corso di svolgimento nella capitale bielorussa. L'appuntamento è ora per giovedì mattina alle ore 13.15 locali (le 11.15 in Italia) contro lo Spartak Mosca.

Il Cagliari, guidato in panchina da mister Marco Lantieri (Alberto Serra e Mondo Mameli completano lo staff tecnico), è arrivato secondo nel girone B. Esordio infelice contro i padroni di casa dell'FK Minsk, vittoriosi per 1-0. Pronto riscatto nel secondo match, vinto 5-0 contro i russi dell'FK Cherepovets grazie ai gol di Grandu (tripletta), Ramaglia e Asproni. Decisiva la terza sfida contro gli ucraini del Metalist Kharkiv, superato 2-0 con le reti di Ardau e Grandu. Al primo posto il Minsk con 7 punti, davanti a Cagliari (6), Metalist (4) e Cherepovets (0).

Questi i 18 calciatori convocati: Matteo Bonifacio, Nicola Montisci, Christian Boscu, Cesare Secci, Andrea Cogoni, Mattia Minnelli, Manuel Conti, Enrico Melis, Alessio Saba, Samuel Ardau, Antonio Ramaglia, Emilio Gallo, Nicola Cossu, Francesco Dore, Aldo Piras, Luca Asproni, Federico Simbula, Nicola Grandu