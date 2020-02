Settore Giovanile, i risultati del weekend

10 feb 2020

+ -

Nessun successo per il Settore Giovanile rossoblù, per quanto riguarda le quattro formazioni impegnate nei campionati nazionali. Dopo il pareggio della Primavera, in casa contro la Juventus, arriva il punto prezioso dell'Under 15 contro l'Udinese, mentre Under 17 e Under 16 cedono tra le mura amiche rispettivamente al Milan e ai bianconeri friulani.

I rossoneri dell'ex Bellinzaghi passano con un poker che matura nel primo tempo grazie alla tripletta di El Hilali, completata da Oberatin subito dopo il gol della bandiera di capitan Schirru. Sorpasso Milan e Cagliari a -5 dalla zona playoff.

UNDER 17, CAGLIARI-MILAN 1-4

CAGLIARI: D'Aniello, Sulis, Mura (55' Loi), Schirru, Palomba, Bellu (79' Cao), Zallu, Gaye (46' Carabillò), Masala, Cavuoti (46' Pischedda), Sabino (63' Catania). A disposizione: Fusco, D. Loru, L. Loru, Mazzei. Allenatore: Martino Melis

MILAN: Desplanches, Turato, Bozzolan, Tonon, Concas, Oberatin, Brighi, Polenghi (85' Balesani), Nasti (70' Amore), Toffanin (50' Tomella), El Hilali. A disposizione: Galletti, Tirapelle, Citi, Sala, Perez. Allenatore: Stefano Bellinzaghi

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Nurchi-Serusi)

AMMONITI: Palomba

RETI: 7', 14' e 15' El Hilali (M), 48' rig. Schirru (C), 55' Oberatin (M)

Un gol di Iljazi costa caro all'Under 16 passata in settimana nelle mani di Maurizio Idda. Ad Assemini i rossoblù vanno sotto al 25' e, nonostante i tentativi, non trovano punti. In classifica le prime cinque hanno scavato un solco difficile da colmare.

UNDER 16, CAGLIARI-UDINESE 0-1

CAGLIARI: Costanzo, Laconi, Felleca, Corsini (58' Carboni), Adamo, Vitale, Zoncheddu (79' Thairi), Cogotti (50' Caddeo), Gabor, Murtas, Pulina (58' Casu). A disposizione: Usai, Manunta, Murru, Apogeo, Cabras. Allenatore: Maurizio Idda

UDINESE: Barlocco, Iob, Duca, Campana, Maria, Manitta, Podda (52' Demiroski), Bassi, Iljazi, Gotter, Centis (71' Biscardo). A disposizione: Saccon, Saro, Vegetali, Auber, Pafundi. Allenatore: Rossi

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro (Meloni-Mura)

AMMONITI: Corsini, Duca

RETE: 25' Iljazi

La solita doppietta di Vinciguerra consente di evitare la sconfitta casalinga alla formazione di Daniele Zini, che rimane così in scia di Inter e Milan, le due battistrada fermate anch'esse sul pareggio e che rimangono così a tiro nella corsa al vertice.

UNDER 15, CAGLIARI-UDINESE 2-2

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Paolucci (50' Triacca), Ragucci, Accossu, Pintus, Deriu, Tamponi (65' C. Serra), Vinciguerra, Idrissi, Tugulu. A disposizione: Bonifacio, De Simone, Collu, Tocco, Finetti, Erriu, Galante. Allenatore: Daniele Zini

UDINESE: Di Bartolo, Di Gregorio (26' Di Lazzaro), Nuredini, De Crescenzo, Nwachuckwu, Borda, Russo, De Berardi, Medeot (56' Amasio), Pafundi, Han. A disposizione: Catania, Nigro, Razza, Bressan, Donatto. Allenatore: Simone Zompicchianti

ARBITRO: Casula di Carbonia (Ariu-Pili)

AMMONITI: Accossu

ESPULSI: De Berardi e Medeot per doppia ammonizione

RETI: 1' Medeot (U), 4' Vinciguerra, 64' Russo (U), 70' Vinciguerra 

Nei Giovanissimi Regionali, successo per 3-0 dell'Under 14 di Marco Lantieri (girone A) sulla Futura Sales, con i gol di Saba, Ardau e Medda; pareggio per 4-4 per quella di Luigi Lavecchia (girone B): in casa contro il Simba non bastano i gol di Malfitano (doppietta), Cherchi e Cadau per acciuffare il bottino pieno.