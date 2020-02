Il weekend del Settore Giovanile

07 feb 2020

Vanno tutte in campo di domenica le quattro formazioni rossoblù che militano nei campionati nazionali.

Mattinata di grande fascino per la Primavera, che alle 10 giocherà contro la Juventus nella cornice della gremita Sardegna Arena. Una sfida di prestigio ma soprattutto importante per la classifica, con il Cagliari vice capolista (a -4 dalla vetta) e i bianconeri quarti.

Sfida importante in chiave playoff per l'Under 17 di Martino Melis, che ospita a Monastir (ore 15) il Milan distanziato di una sola lunghezza.

L'Under 16, ora guidata da Maurizio Idda, riceve ad Assemini (ore 14.30) l'Udinese: obiettivo il ritorno alla vittoria, contro la penultima in classifica, per non distanziarsi troppo dalle posizioni che contano.

Sempre ad Assemini contro l'Udinese, ma alle 11, l'Under 15 di Daniele Zini continua la sua corsa al vertice in una gara insidiosa.





DOMENICA 9 FEBBRAIO

Primavera - 18ª giornata, Cagliari-Juventus

"Sardegna Arena" di Cagliari, ore 10 | Diretta tv (canale 60 DTT e in HD su Solo Calcio) e streaming Sportitalia

Under 17 - girone B, 18ª giornata, Cagliari-Milan

"Comunale" di Monastir, ore 15

Under 16 - girone B, 18ª giornata, Cagliari-Udinese

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 14.30

Under 15 - girone B, 18ª giornata, Cagliari-Udinese

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 11