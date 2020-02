Settore Giovanile, i risultati del weekend

02 feb 2020

Giornata con soli risultati positivi, a livello nazionale, per il Settore Giovanile rossoblù. Dopo il successo della Primavera (guarda gli highlights del match) contro l'Empoli, Under 17, Under 16 e Under 15 colgono tre pareggi in casa di Hellas Verona e Venezia.

La sbloccano nel primo tempo, i ragazzi di Martino Melis, bravi a passare con Sabino. Gli scaligeri restituiscono però con la stessa moneta nella ripresa, con Bragatini, e la posta in palio viene divisa.

UNDER 17, HELLAS VERONA-CAGLIARI 1-1

HELLAS VERONA: Patuzzo, Fornari (46' Gardini), Bernardi, Crema (80' Giacometti), Coppola, Ferrarese, Bragantini, Terracciano, Florio, Rubino (76' Marini), Atzei (46' Casalini). A disposizione: Giannatsoulias, Hoxha, Multari. Allenatore: Antonio Porta

CAGLIARI: D'Aniello, Garau, Mura, Schirru, Palomba, Bellu, Sulis, Zallu, Piroddi (60' Loi), Pischedda (65' Gaye), Sabino (80' Catania). A disposizione: Fusco, D. Loru, Mazzei, L. Loru. Allenatore. Martino Melis

ARBITRO: Zago di Conegliano Veneto (Brendaglia-Peluso)

AMMONITI: Bernardi, Crema, Ferrarese, Bragantini, Sulis

RETI: 24' Sabino (C), 64' Bragantini (H)

Non trova i tre punti la squadra di Marco Canestro, fermata sul risultato a occhiali in casa del Venezia. Cagliari settimo a quota 25 punti.

UNDER 16, VENEZIA-CAGLIARI 0-0

VENEZIA: Piva, Scarpa, Boni, Gervasutti, Viola, Busato, Di Sopra, Y. Sane, M. Sane, Salvador, Mazzon. Allenatore: Andrea Turato

CAGLIARI: Costanzo, Laconi, Felleca, Corsini, Vitale, Adamo, Zoncheddu, Carboni, Gabor, Murtas, Casu. Allenatore: Marco Canestro

ARBITRO: Selvatici di Rovigo (Gallinaro-Rui)

Pareggio per la formazione di Daniele Zini, che rallenta la corsa al vertice in casa del Venezia, raccogliendo un pareggio per 1-1: a Vinciguerra risponde Schiavon.

UNDER 15, VENEZIA-CAGLIARI 1-1

VENEZIA: Sperandio, Rocchetto, Mazzola, Barengo, Salviato, Keita (50' Licich), Piva (62' Mariuzzo), Girardi, Gesuato, Schiavon (55' Bah), Camolese. A disposizione: Casarin, Franceschini, Stangherlin, Vianello, Zago. Allenatore: Massimiliano Saccon

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Triacca, Ragucci, Accossu, Pintus, Deriu, Galante (55' Paolucci), Vinciguerra, Idrissi, Tugulu (55' Tamponi). A disposizione: Bonifacio, De Simone, Finetti, Serra, Erriu. Allenatore: Daniele Zini

ARBITRO: Marek Golin di Conegliano (Martin-Rui)

AMMONITI: Rocchetto, Camolese, Idrissi

RETI: 4' Vinciguerra (C), 52' Schiavon (V)