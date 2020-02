Il weekend del Settore Giovanile

01 feb 2020

Quattro sfide domenicali per le squadre rossoblù che prendono parte ai campionati nazionali. Mattinata con la Primavera, che ospita alle 10 l'Empoli, in una sfida diretta per l'accesso ai playoff.

Nel pomeriggio l'Under 17 fa visita all'Hellas Verona, inizio alle 15.30 per un match che mette di fronte i rossoblù di Martino Melis alla terza forza del torneo.

Alle 13 l'Under 16 di Marco Canestro gioca sul campo del Venezia fanalino di coda, obiettivo riscattare il rovescio interno di una settimana fa. Prima, alle 11, sfida tra i lagunari e l'Under 15 di Daniele Zini, in piena corsa per il primato.



DOMENICA 2 FEBBRAIO

Primavera - 17ª giornata, Cagliari-Empoli

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 10 | Diretta tv Sportitalia (canale 60 DTT e in HD su Solo Calcio) e streaming www.sportitalia.com

Under 17 - girone B, 17ª giornata, Hellas Verona-Cagliari

"AGSM Stadium" di Verona, ore 15.30

Under 16 - girone B, 17ª giornata, Venezia-Cagliari

"Comunale" di San Biagio di Callalta (TV), ore 13

Under 15 - girone B, 17ª giornata, Venezia-Cagliari

"Comunale" di San Biagio di Callalta (TV), ore 11