Il weekend del Settore Giovanile

24 gen 2020

Prima giornata di ritorno per la Primavera, che fa visita al Genoa (domenica alle 10) con l'obiettivo di continuare lo straordinario percorso costruito nella prima tornata. Sfida tutta rossoblù, che all'andata terminò 1-1 al termine di una gara rocambolesca ed equilibrata, con i ragazzi di Max Canzi che vogliono mantenere blindato il secondo posto alle spalle dell'Atalanta. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming da Sportitalia.

Domenica (ore 15) a Monastir l'Under 17 di Martino Melis ospita il Brescia. Confronto diretto ai piedi della zona playoff, con i rossoblù a +2 sulle Rondinelle e vogliosi di tornare alla vittoria.

L'Under 16 di Marco Canestro ospita ad Assemini la Cremonese, penultima in classifica. Per Gabor e compagni l'occasione è propizia per ripartire dopo lo 0-1 in casa dell'Inter e rinverdire il sogno playoff. Appuntamento alle 15.15 sul prato del "Campioni d'Italia 1969-70".

Altro Cagliari-Cremonese, sempre ad Assemini (inizio alle 12.45), per l'Under 15 di Daniele Zini. I sardi sono a -6 dalla vetta, dopo la sconfitta contro la capolista Inter, ma l'arrivo del fanalino di coda grigiorosso invita a suonare la carica.



DOMENICA 26 GENNAIO

Primavera - 16ª giornata, Genoa-Inter

"Begato" di Genova, ore 10 | Diretta tv Sportitalia (canale 60 DTT e in HD su Solo Calcio) e streaming www.sportitalia.com

Under 17 - girone B, 16ª giornata, Cagliari-Brescia

"Comunale" di Monastir (CA), ore 15

Under 16 - girone B, 16ª giornata, Cagliari-Cremonese

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 15.15

Under 15 - girone B, 16ª giornata, Cagliari-Cremonese

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 12.45