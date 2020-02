Masala a segno in azzurro

23 gen 2020

+ -

Tre gol in due partite con l'Italia U16

Va in archivio con tre reti in due partite l'esperienza azzurra di Michele Masala. L'attaccante classe 2004 ha preso parte alla doppia amichevole di Coverciano tra la Nazionale Under 16 di Daniele Zoratto e il Qatar, affrontato e battuto martedì (5-0) e oggi (3-1).

Masala è partito titolare nel primo test, dove è stato protagonista e ha firmato una doppietta (rigore e tap-in da dentro l'area), mentre nella gara odierna è entrato all'inizio della ripresa e ha subito timbrato il tris che ha chiuso la partita, infilando col mancino un cross arrivato dalla fascia sinistra.