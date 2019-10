Settore giovanile, i risultati del weekend

13 ott 2019

En plein delle tre formazioni rossoblù impegnate nei campionati nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 (guarda qui risultati e classifica). Tris di successi nei match giocati tutti in Sardegna domenica pomeriggio.

Non sbaglia l'Under 17 di Martino Melis. A Villa San Pietro è il duo offensivo Masala-Sabino a risolvere la pratica Spal già nella prima frazione di gioco. I rossoblù salgono a quota 10 in classifica e tornano a sorridere dopo due sconfitte consecutive.

UNDER 17, CAGLIARI-SPAL 2-0

CAGLIARI: D'Aniello, Garau, Mura (84' Cao), Schirru, Palomba, Carabillò, Sulis (84' Loi), Manca (67' Mazzei), Masala (67' L. Loru), Pischedda (75' Pedoni), Sabino (84' D. Loru). A disposizione: Fusco, Bellu, Angiargia. Allenatore: Martino Melis

SPAL: Rigon (46' Mingozzi), Mari, Borsoi, Roda, Szyszka, Csinger, Salvemini (83' Fiori), Faggi, Selleri (61' Causevic), Batanasi (46' Capasso), Forapani (72' Negoescu). A disposizione: Tumminelli, Basile, Magnanini. Allenatore: Fabio Perinelli

ARBITRO: Gai di Carbonia (Fadda-Basciu)

RETI: 25' Masala, 38' Sabino

Vittoria per 3-1 dell'Under 16 guidata da Marco Canestro. Il ChievoVerona, sul sintetico di Monastir, viene battuto grazie ai gol di Gabor (18' del primo tempo e 24' del secondo) e Farris (al 35' della ripresa). Per i gialloblù gol della bandiera di Cavaliere a ridosso del triplice fischio. Prosegue dunque la serie positiva arrivata a quattro partite (due vittorie e due pareggi)

UNDER 16, CAGLIARI-CHIEVOVERONA 3-1

CAGLIARI: Costanzo, Laconi (72' Bastita), Felleca, Zoncheddu (72' Maccioni), Manunta, Adamo, Caddeo (41' Corsini), Carboni, Gabor (72' Farris), Murtas (63' Apogeo), Pulina (55' Cabras). A disposizione: Usai, Murru, Thairi. Allenatore: Marco Canestro

CHIEVOVERONA: Boseggia, Scalco, Grassi (41' Zuccherato), Matteucci (41' Mazzi), Bura, Signorini (41' Grandi), Basili, Martini, Bertini, Antolini (68' Dalla Francesca), Cavaliere. A disposizione: Malaguti, Cardioli, El Ardoudi. Allenatore: Filippo Baiocchi

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Ortu-Siddi)

RETI: 18' e 64' Gabor, 75' Farris, 79' Cavaliere (CH)

Punteggio in fotocopia per l'Under 15 di Daniele Zini, che ad Asseminello supera per 3-1 i clivensi e ritrova la vittoria dopo due KO in fila. In vantaggio con Tugulu al 13' del primo tempo, i rossoblù passano ancora al 5' della ripresa con Vinciguerra; accorcia Haj al 19', ma in chiusura al 34' Deriu fa tris ed esplode la truppa rossoblù.

UNDER 15, CAGLIARI-CHIEVOVERONA 3-1

CAGLIARI: Scarpato, Arba, A. Serra (43' Paolucci), Ragucci, Accossu, Pintus, Deriu, Tamponi (67' Galante), Vinciguerra, Idrissi, Tugulu (67' Perra). A disposizione: Bonifacio, De Simone, C. Serra, Finetti, Erriu, Mura. Allenatore: Daniele Zini

CHIEVOVERONA: Zouaghi, Aidoo (67' Cielo), Nitrì, Bovo, Corradi, Fabbian, Giona (19' Rigo), Marcolini, Garnero, Franzoni (67' Jashari), Mastella (48' Haj). A disposizione: Tejada, Malafronte, El Haddad. Allenatore: Mauro Coppini

ARBITRO: Sanna di Oristano (Sabiu-Mascia)

RETI: 13' Tugulu, 40' Vinciguerra, 54' Haj (CH), 69' Deriu

Nei Giovanissimi regionali, l'Under 15 B di Luigi Lavecchia cede a Sassari contro il Sassari Calcio Latte Dolce. Padroni di casa avanti al 1' con Scanu, nella ripresa all'11' Biosa pareggia ma al 13' Zirolia timbra il 2-1 finale.