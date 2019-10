Il weekend del Settore giovanile

12 ott 2019

Torna in campo il Settore giovanile rossoblù, in programma la sesta giornata dei tornei Under 17, 16 e 15, che vedranno tre impegni casalinghi per le formazioni isolane. Turno di riposo per il campionato Primavera 1, i ragazzi di Max Canzi torneranno in campo domenica 20 ottobre alle ore 10 al Filadelfia di Torino per sfidare i granata.

L'Under 17 di Martino Melis ospiterà la Spal domenica alle ore 15 al Comunale di Villa San Pietro. Rossoblù ed emiliani sono appaiati a quota 7, per Masala e compagni l'obiettivo è riscattare la sconfitta in casa del Milan.

Al Comunale di Monastir (ore 15) in campo l'Under 16 guidata da Marco Canestro, reduce da due pareggi e in striscia utile da tre gare. Arriva il Chievo, ancora fermo al palo.

Ad Asseminello, sempre alle 15, l'Under 15 di Daniele Zini punta a ritrovare il sorriso ospitando il Chievo, che rispetto ai sardi è indietro di 5 punti. Il Cagliari è sesto con 9 punti.

L'Under 15 B giocherà domenica alle 9 sul campo del Sassari Calcio Latte Dolce.

DOMENICA 13 OTTOBRE

Under 17 - girone B, 6ª giornata, Cagliari-Spal

Comunale di Villa San Pietro, ore 15

Under 16 - girone B, 6ª giornata, Cagliari-ChievoVerona

Comunale di Monastir, ore 15

Under 15 - girone B, 6ª giornata, Cagliari-ChievoVerona

"Campioni d'Italia 1969/70" di Assemini, ore 15