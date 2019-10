Settore giovanile, i risultati del weekend

06 ott 2019

All'indomani della vittoria della Primavera, scendevano in campo in trasferta le formazioni rossoblù nei campionati nazionali Under 17, 16 e 15, giunti alla quinta giornata.

Al "Peppino Vismara" di Milano l'Under 17 di Martino Melis cede 3-1 ai rossoneri. Padroni di casa avanti in avvio con doppio El Hilali, alla mezzora triplica N'Gbesso, poi Masala nella ripresa accorcia ma non basta.

MILAN-CAGLIARI 3-1

MILAN: Desplanches, Coubis (76' Concas), Obaretin (85' Turato), Tonon, Citi, Balesini, Tomella, Polenghi (76' Perez), N'Gbesso, El Hilali (63' Bright), Nasti. A disposizione: Cella, Tirapelle, Sala, Toffanin. Allenatore: Stefano Bellinzaghi

CAGLIARI: D'Aniello, Garau, Mura (85' Cao), Schirru, Bellu (46' Carabillò), Palomba, Sulis, Manca (46' Manca), Masala, Pischedda (46' Zallu), Sabino (85' D. Loru). A disposizione: Fusco, L. Loru. Martino Melis

ARBITRO: Diop di Treviglio (Beloli-Padovano)

AMMONITI: Tonon, Balesini, El Hilali

RETI: 6' rig. e 17' El Hilali, 32' N'Gbesso, 56' Masala (C)

Pareggio per l'Under 16 di Marco Canestro, che impatta sull'1-1 sul campo dell'Udinese. In vantaggio con Carboni ad inizio ripresa, i rossoblù incassano l'1-1 di Pafundi poco dopo. Un risultato utile per proseguire sulla scia del successo ai danni del Venezia e del pari infrasettimanale nel recupero contro l'Inter.

UDINESE-CAGLIARI 1-1

UDINESE: Saccon, Iob (47' Duca), Manitta, Campana, Berthe, Maria, Ghersetti (64' Podda), Bassi, Gotter, Centis (47' Pafundi, 73' Auber), Tell. A disposizione: Barlocco, Biscardo, Vegetali, Iljazi, Florio. Allenatore: Max Rossi

CAGLIARI: Costanzo, Apogeo, Felleca, Corsini, Manunta, Adamo, Caddeo, Carboni, Gabor, Murtas (73' Maccioni), Pulina (61' Thairi). A disposizione: Usai, Murru, Bastita, Zoncheddu, Farris. Allenatore: Marco Canestro

ARBITRO: Chiavon di Treviso (Galiussi-Meskovic)

AMMONITI: Caddeo, Bassi, Gotter

RETI: 43' Carboni (C), 54' Pafundi (U)

Niente da fare per l'Under 15 di Daniele Zini in casa dell'Udinese. Sotto per 2-0 all'intervallo (Pafundi e Bressan), i sardi accorciano poco dopo il riposo con il neoentrato Accossu, ma un minuto dopo ancora Pafundi chiude il discorso.

UDINESE-CAGLIARI 3-1

UDINESE: Di Bartolo, Di Lazzaro, Nuredini (67' Guerin), De Bernardi, Nwachurwu, Borda, Nedeot (44' Russo), De Crescenzo (67' Nigro), Bressan (55' Donato), Pafundi, Anasio (67' Han). A disposizione: Catania, Razza. Allenatore: Samuele Zompicchiati

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Matza, Ragucci (53' Finetti), De Simone (36' Accossu), Pintus, Deriu (66' Mura), Galante (36' Tampone), Perra (36' Tamponi), Erriu (36' Idrissi), Vinciguerra. A disposizione: Bonifacio. Allenatore: Daniele Zini

ARBITRO: Benedetti di Tolmezzo (Gava-Romano)

AMMONITO: Di Bartolo (U)

RETI: 25' Pafundi, 32' Bressan, 59' Accossu (C), 60' Pafundi

Nei Giovanissimi regionali, l'Under 15 B batte i sassaresi della Lanteri per 2-0, con gol di Dettori e Mascia. L'Under 14 espugna il campo della Monteponi Iglesias con un 2-1 firmato da Conti e Melis.