Settore giovanile, i risultati dei recuperi

02 ott 2019

Si sono giocate le due partite di recupero della seconda giornata dei campionati Under 16 e Under 15. Le formazioni rossoblù ospitavano l'Inter: il bottino parla di un pareggio e una sconfitta.

L'Under 16 di Marco Canestro impatta sul 2-2 a Monastir. Avanti con Gabor alla mezzora, i rossoblù subiscono due minuti dopo il pareggio di Semenza, che al 51' segnerà il punto del vantaggio interista. Di Murtas il gol del pareggio definitivo

IL TABELLINO

CAGLIARI: Costanzo, Laconi, Felleca, Corsini, Adamo, Manunta, Caddeo (77' Thairi), Zoncheddu (54' Cogotti), Gabor, Murtas (77' Carboni), Pulina. A disposizione: Usai, Apogeo, Murru, Bastita, Maccioni, Farris. Allenatore: Marco Canestro

INTER: Raimondi, Marocco, Pelematti, Ortelli (57' Straccio), Nava, Zambelli, Motti (78' Bonavita), Menegatti (64' Gambato), Sarr, Uberti, Semenza. A disposizione: Formosa, Bailo, Perin, Straccio, Bonavita, Gambato, Gambato, Clerici. Allenatore: Walter Bonacina

ARBITRO: Pergola di Cagliari (Navarra-Cirinò)

RETI: 30' Gabor (C), 32' e 51' Semenza (I), 65' Murtas (C) 

Sconfitta interna per l'Under 15 di Daniele Zini, artefice di una prestazione di alto livello sotto il profilo tecnico-tattico e della personalità, al cospetto di una formazione ben strutturata. Il gol decisivo è di Stankovic su calcio di rigore, al 28', poi non basta una ripresa arrembante per evitare la prima sconfitta stagionale.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Matza (59' Paolucci), Ragucci (67' Tamponi), Accossu (67' De Simone), Pintus, Deriu, Idrissi, Vinciguerra, Galante (36' Perra), Tugulu (42' Erriu). A disposizione: Bonifacio, Tamponi, C. Serra, Finetti, Mura. Allenatore: Daniele Zini

INTER: Greco, Miconi, Motta, Di Maggio (65' Diop), Guercio, Grieco, Ciuffo (70' Stabile), Stankovic, Martins, Ricordi, Owusu (58' Esposito). A disposizione: Delvecchio, Casani, Stabile, Liserani, Diop, Esposito, Gallo. Allenatore: Paolo Annoni

ARBITRO: Spiga di Carboni (Gorini-La Pia)

AMMONITI: Ciuffo, Martins

RETI: 28' rig. Stankovic (I)