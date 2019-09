Settore giovanile, i risultati del weekend

29 set 2019

Dopo il colpo esterno della Primavera, sabato in casa della Juventus, arrivano due vittorie in tre partite per le formazioni del Settore giovanile rossoblù impegnate nei campionati nazionali.

Niente da fare per l'Under 17 di Martino Melis, che a Monastir cede per 3-0 contro l'Hellas Verona. Nel primo tempo Bragantini sblocca, poi raddoppia ad inizio ripresa con Atzei che fa tris e chiude il conto nel finale.

CAGLIARI: D'Aniello, Mura (70' Pedoni), Garau (70' Cao), Schirru, Palomba, Bellu, Sulis (66' D. Loru), Zallu (66' Manca), Catania (70' Gabor), Pischedda (57' L. Loru), Sabino. A disposizione: Fusco, D. Loru, Cao, Carabillò, Pedoni, Angiargia, L. Loru, Manca, Gabor. Allenatore: Martino Melis

HELLAS VERONA: Toniolo, Fornari, Bernardi (20' Gardini), Crema, Coppola, Ferrarese (87' Multari), Bragantini (87' Schiavoni), Terraciano, Jurgens (79' Atzei), Rubino (79' Marini), Florio (79' Casalini). A disposizione: Giannatsoul, Giacometti, Multari. Allenatore: Antonio Porta

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Gorni-Sabiu)

RETI: 35' e 54' Bragantini, 83' Atzei

Nessun problema per l'Under 16 di Marco Canestro, che si rialza dopo la sconfitta di Cremona battendo per 3-0 il Venezia: apre Gabor, bissa Pulina, poi nella ripresa triplica Cogotti.

CAGLIARI: Costanzo, Laconi (76' Apogeo), Felleca (76' Murru), Corsini (71' Carboni), Adamo, Manunta, Caddeo (76' Tahiri), Zoncheddu, Gabor (76' Farris), Murtas (52' Cogotti), Pulina (71' Bastita). A disposizione: Usai, Cabras. Allenatore: Marco Canestro

VENEZIA: Piva, Cecchinato, Gavagnini (50' Boni), Mozzo, Marzocchi, Busato, Mazzon (41' A. Boni), Y. Sane (50' Cabbia), M. Sane (61' Viola), Salvador, Di Sopra (61' Ndreu). A disposizione: - . Allenatore: Andrea Turato

ARBITRO: Mannu (Deiana-Navarra)

RETI: 26' Gabor, 35' Pulina, 59' Cogotti

Continua la marcia dell'Under 15 di Daniele Zini, che vince una battaglia contro il Venezia, bravo a pareggiare al 10' con Keita il gol siglato al 6' da Perra (rigore). La rete che fa esplodere i rossoblù è di Cristian Serra in avvio di secondo tempo.

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Matza, Ragucci, De Simone, Pintus, Deriu, Idrissi, Perra, Galante, Tugulu. A disposizione: Bonifacio, Paolucci, Accossu, A. Serra, C. Serra, Finetti, Erriu. Allenatore: Daniele Zini

VENEZIA: Sperandio, Bah, Rocchetto, Salviato, Giacomello, Keita, Francescini, Schiavon, Gesuato, Camolese, Piva. A disposizione: Casarin, Mazzola, Mariuzzo, Stangherlin, Lucich, Ruzzene, Giraldi. Allenatore: Massimiliano Saccon

ARBITRO: Palmas di Oristano (Pili-Navarra)

AMMONITI: Matza, Bah, Giacomello

RETI: 6' rig. Perra (C), 10' Keita (V), 52' C. Serra (C)