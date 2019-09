Inaugurato il Centro di Formazione Ogliastra

28 set 2019

Una giornata di festa, sport e divertimento per inaugurare il Centro di Formazione del Cagliari Calcio in Ogliastra: a Loceri questo pomeriggio è andato in scena il primo “Torneo Academy”, organizzato proprio per l’occasione. Categoria Pulcini (i nati tra il 2009 e il 2010), 16 squadre di cui 7 affiliate alla Cagliari Football Academy: le gare si sono susseguite sino a sera, quando si è disputata la finale. Primo posto alla Futura Sales che ha avuto la meglio su Accademia Ogliastra, ma ciò che più contava era passare assieme dei momenti di gioia, divertendosi in campo e fuori.

Il progetto della Cagliari Football Academy, affiancato dal top sponsor Saras e il main Energit, si arricchisce dunque di una nuova preziosa gemma: tra gli obiettivi del Centro ci sarà quello di individuare e valorizzare i talenti, puntando comunque ad una crescita tecnica omogenea del territorio ogliastrino.

A fare gli onori di casa questo pomeriggio il sindaco di Loceri, Roberto Uda. In rappresentanza del Club sono intervenuti il Presidente Tommaso Giulini; il Responsabile della Cagliari Football Academy Bernardo Mereu e il Responsabile del Centro di Formazione Ogliastra, Fabrizio Ruzzu.

“Oggi abbiamo inaugurato in Ogliastra un nuovo Centro di Formazione nell'Isola, che si aggiunge a quelli di Alghero, Mazzo di Rho e all'importante collaborazione tecnica con l'Olbia, e ci permetterà di monitorare ancora meglio il territorio”, ha dichiarato il Presidente Tommaso Giulini. “Mi congratulo con Bernardo Mereu e il suo staff, stanno facendo un lavoro straordinario. La struttura di Loceri, con i nuovi spogliatoi e la nuova tribuna, è pronta ora ad ospitare tanti piccoli calciatori: fare sport in modo sano è il messaggio che cerchiamo di trasmettere nella nostra Academy. Mi piace vedere anche oggi tanta gioia negli occhi dei bambini e in quelli dei loro genitori, è una grande soddisfazione”.

La soddisfazione di Bernardo Mereu: "Per tutto il Club è una giornata splendida, sono davvero entusiasta di quello che stiamo iniziando a fare qui in Ogliastra. La presenza del Presidente è un valore importantissimo che impreziosisce tutte le nostre idee e il lavoro che da mesi portiamo avanti. Una bella giornata di sport, comincia in questo territorio un percorso che è finalizzato al progresso tecnico ma soprattutto allo sviluppo organico ponendo il bambino sempre al centro del progetto. L'obiettivo è costruire calciatori ma prima di tutto gli uomini e cittadini del futuro".

Il "Torneo Academy" ha visto una prima fase al venerdì con quattro gironi da altrettante squadre, le otto qualificate si sono confrontate oggi a Loceri in due raggruppamenti da quattro, le prime classificate hanno dato vita alla finalissima.