Primo "Torneo Academy" a Loceri

27 set 2019

Al via oggi il primo "Torneo Academy", appuntamento che inaugura il neonato Centro di Formazione Ogliastra del Cagliari Calcio a Loceri. La kermesse, a cui parteciperanno 16 società - di cui 7 affiliate alla Cagliari Football Academy più una formazione del Cagliari - è rivolta alla categoria Pulcini (2009/2010) e ha come scopo principale quello di iniziare il percorso tecnico/sociale del Centro, coinvolgendo i talenti del territorio e puntando ad una crescita omogenea in termini tecnici nel territorio ogliastrino.

LA FORMULA

Le qualificazioni alla fase finale si giocheranno questo pomeriggio in contemporanea a Villaputzu e Loceri: quattro i gironi disegnati, passeranno il turno le prime due classificate dei gironi di Villaputzu, le due vincitrici dei gironi di Loceri più la seconda miglior classificata. Queste sette squadre, insieme al Cagliari, disputeranno le fasi finali nel campo del Centro di Formazione di Loceri sabato 28 settembre: le vincitrici dei due gironi da quattro disputeranno la finalissima per aggiudicarsi il trofeo. Oltre ai rappresentanti del Main Sponsor (Saras) e del Top Sponsor (Energit) presenzieranno anche il Responsabile della Cagliari Football Academy Bernardo Mereu, il Responsabile del Centro di Formazione Fabrizio Ruzzu, il Sindaco di Loceri Roberto Uda.

GLI ORARI

Sia oggi che sabato le partite (da 30' ciascuna) inizieranno alle 15.30 e proseguiranno sino alle 18.30. Sabato alle 19 la premiazione e il terzo tempo che coinvolgerà giocatori, tecnici e dirigenti delle società presenti.

NOVITA' ASSOLUTA

Nel Centro di Formazione di Loceri è rappresentata dall'introduzione dell'Attività Psicomotoria per tutte le bambine e i bambini in età prescolare, dai 3 ai 6 anni. Un corso incentrato sul gioco libero e guidato, con attività che si svolgeranno in palestra e in adeguati spazi all'aperto. Responsabile sarà il professor Fabrizio D'Elia.