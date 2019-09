Il weekend del Settore giovanile

26 set 2019

Torna in campo il Settore giovanile rossoblù, in programma la terza giornata del campionato Primavera 1 (guarda qui calendario e classifica) e la quarta dei tornei Under 17, 16 e 15. Le quattro formazioni iscritte ai campionati nazionali giocheranno tra sabato e domenica.

La Primavera di Max Canzi, reduce dal successo di Empoli, giocherà ancora in trasferta: appuntamento per sabato alle ore 11 in casa della Juventus, sul prato del Centro Sportivo di Vinovo. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT.

Anticipo al sabato anche per l'Under 16 di Marco Canestro, che ospiterà il Venezia ad Asseminello con fischio d'inizio alle ore 11.45. Giocherà domenica a Monastir l'Under 17 di Martino Melis, impegnata contro l'Hellas Verona alle 14.30. L'Under 15 di Daniele Zini, infine, affronterà il Venezia alle ore 11.45 di domenica sul prato di Asseminello.

SABATO 28 SETTEMBRE

Primavera, 3ª giornata, Juventus-Cagliari

Juventus Training Center di Vinovo (TO), ore 11

Under 16 - girone B, 4ª giornata, Cagliari-Venezia

"Campioni d'Italia 1969/70" di Assemini, ore 11.45

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Under 17 - girone B, 4ª giornata, Cagliari-Hellas Verona

Comunale di Monastir, ore 14.30

Under 15 - girone B, 4ª giornata, Cagliari-Venezia

"Campioni d'Italia 1969/70" di Assemini, ore 11.45