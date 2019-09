Settore giovanile, i risultati del weekend

22 set 2019

+ -

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo il bilancio della domenica del Settore giovanile rossoblù, che venerdì aveva conosciuto l'importante antipasto rappresentato dal successo della Primavera a Empoli.

UNDER 17, GIRONE B - BRESCIA-CAGLIARI 1-1 - L'Under 17 di Martino Melis impatta sull'1-1 in casa del Brescia: sotto per il gol di Mor, il pareggio arriva allo scadere con Palomba, dopo che al 50' Schirru aveva fallito un calcio di rigore.

BRESCIA: Prandini, Boafo, Danesi, Bertoni (76' Caruso), Maccherini, Castellini, Bianchetti, Mor (72' Cristini), Del Barba, Bacchin (51' Trezza), Raccagni (51' Forlani). A disposizione: Gandini, Castelnuovo, Aceti, Rozzini, Moja. Allenatore: Gustavo Aragolaza

CAGLIARI: D'Aniello, Mura, Garau (85' Loru), Schirru, Palomba, Carabillò, Sulis (85' Pedoni), Manca (76' Loru), Masala, Pischedda (66' Loi), Sabino. A disposizione: Fusco, Bellu, Mazzei

ARBITRO: Trevisan di Mestre (Camporeale-D'Agostino)

RETI: 13' Mor (B), 90' Palomba (C)

AMMONITI: Mura, Palomba, Manca

ESPULSO: Boafo (B)

UNDER 16, GIRONE B - CREMONESE-CAGLIARI 4-1 - Sconfitta a Cremona per l'Under 16 di Marco Canestro, battuta 4-1 dai grigiorossi: il gol di Pulina arriva quando ormai la partita segnata dai gol di Lanzi, Musaj e Ragazzemi, con il poker cremonese servito da Russo. 

CREMONESE: Agazzi, Cestana, Ragazzemi, Guarnieri (75' Previtali), Picconi, Ventura, Musaj, Lanzi (70' Pennati), Bellandi (78' Ferraroni), Vigalio (41' Basso Ricci), Anelli (70' Russo). A disposizione: Vigilati, Borsatti, Obalo, Gardoni. Allenatore: Marco Morlacchi

CAGLIARI: Costanzo, Laconi (61' Murru), Felleca, Corsini, Adamo, Manunta, Caddeo (56' Zoncheddu), Thairi (48' Cogotti), Gabor (61' Cabras), Murtas, Pulina. A disposizione: Usai, Apogeo, Maccioni. Allenatore: Marco Canestro

ARBITRO: Grassi di Forlì (Angarola-Miriuta)

AMMONITI: Ventura, Manunta

RETI: 41' Lanzi, 47' Musaj, 77' Regazzemi, 78' Pulina (CA), 81' Russo



UNDER 15, GIRONE B - CREMONESE-CAGLIARI 1-5 - Il sorriso più grande è dell'Under 15, corsara sul campo della Cremonese nell'ultima gara del pomeriggio: doppietta Tugulu e Deriu, accorcia Lordkipaneizde, dilagano poi ancora Tugulu e Perra.

CREMONESE: Rapacioli, Capelli (64' Brontesi), Luppo (43' Spoti), Galafassi, Malcisi (43' Donarini), Bignotti, Sartori (51' Pentimone), Lordkipaneizde, Concari, Ricci (43' Torri), Itraloni (64' Tosca). A disposizione: Brahja, Ventura, Torri. Allenatore: Christian Papalato.

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Matza (64' Paolucci), Ragucci (64' Serra A.), De Simone (60' Accossu), Pintus, Deriu, Idrissi (60' Erriu), Perra, Galante (60' Serra C.), Tugulu (64' Finetti). A disposizione: Bonifacio. Allenatore: Daniele Zini.

ARBITRO: Linardi di Cremona (Hadami-Pastore)

RETI: 29' Lordkipaneizde (CR); 6', 20', 39' Tugulu, 21' Deriu, 59' Perra