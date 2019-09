Il weekend del Settore giovanile

19 set 2019

+ -

Per le quattro formazioni rossoblù impegnate nei campionati nazionali c'è alle porte un weekend con gare in trasferta.

La Primavera di Max Canzi sarà protagonista dell'anticipo del venerdì alle 15 in quel di Empoli (diretta su Sportitalia, canale 60 DTT), con l'obiettivo di ottenere la prima vittoria dopo il pari casalingo all'esordio.

L'Under 17 di Martino Melis, reduce da due vittorie, fa visita al Brescia nel match in progamma domenica alle 15. Doppia sfida a Cremona: domenica alle 13 va in campo l'Under 16 di Marco Canestro, alle 15 l'Under 15 di Daniele Zini.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Primavera, 2ª giornata, Empoli-Cagliari

Centro Sportivo Monteboro di Empoli, ore 15

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Under 17 - girone B, 3ª giornata, Brescia-Cagliari

Centro Sportivo Comunale 1 di Ospitaletto (BS), ore 15

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Under 16 - girone B, 3ª giornata, Cremonese-Cagliari

Centro Sportivo "G. Arvedi" di Cremona, ore 13

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Under 15 - girone B, 3ª giornata, Cremonese-Cagliari

Centro Sportivo "G. Arvedi" di Cremona, ore 15