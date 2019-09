Poker dell'Under 17

15 set 2019

Secondo successo consecutivo per l'Under 17 rossoblù guidata da Martino Melis, che ad Asseminello batte 4-1 il Cittadella e bissa la vittoria di una settimana fa a Udine.

Partita che si mette in salita al 5', quando De Stefani su calcio di punizione infila D'Aniello e costringe a una gara di rincorsa. I ragazzi di casa non demordono e si mettono con la testa bassa a caccia della rimonta. Ci pensa Masala, al 24' del primo tempo, a firmare l'1-1 con un marchio di fabbrica: si accentra da destra e col mancino infila da par suo. Il raddoppio arriva poco dopo, al 28', con Schirru che sugli sviluppi di un corner calcia dalla distanza in modo pregevole. In chiusura di primo tempo il tris: al 41' Pischedda trasforma il rigore procurato da Manca. La gara resta nelle mani del Cagliari, che al 34' della ripresa chiude i conti con Loi, bravo a convergere e calciare nel migliore dei modi.

Mentre la Primavera aveva colto un pari interno contro il Genoa nella giornata di sabato, il weekend del Settore giovanile rossoblù ha visto il rinvio delle gare di Under 16 e Under 15 previste contro l'Inter per la seconda giornata dei rispettivi tornei.

IL TABELLINO

CAGLIARI: D'Aniello, Mura, Bellu (73' Loru), Schirru, Palomba, Carabillò (80' Angiargia), Sulis (80' Murtas), Manca (80' Corsini), Masala (70' Loi), Pischedda (70' Pedoni), Sabino. A disposizione: Fusco, Cao, Gabor. Allenatore: Martino Melis

CITTADELLA: Milan, De Stefani (82' Zanchetta), Sessi, Donà, Marocchiato, Cecchetto (82' Laino), Morana (59' Mariuzzo), Penzo (65' Saorin), Mason (65' Adjei), Thioune, Giacomazzo (82' Santi). A disposizione: Manfrin, De Toffol, Boem. Allenatore: Nicola Donazzan

ARBITRO: Puddi di Oristano (Usai-Car)

RETI: 5' De Stefani (CI), 24' Masala, 28' Schirru, 41' Pischedda, 79' Loi