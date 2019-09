Il weekend del Settore giovanile

13 set 2019

Tornano in campo alcune formazioni del Settore giovanile rossoblù, dopo l'esordio vittorioso di una settimana fa per Under 17, Under 16 e Under 15. Queste ultime due osserveranno un turno di riposo, essendo state rinviate le gare contro l'Inter.

Inizia il campionato Primavera 1. La squadra di Max Canzi ospiterà il Genoa ad Asseminello, inizio alle ore 15. L'Under 17 di Martino Melis, reduce dal successo di Udine, debutta tra le mura amiche contro il Cittadella, con il via previsto alle 11.30 nel Centro Sportivo rossoblù.

SABATO 14 SETTEMBRE

Primavera, 1ª giornata, Cagliari-Genoa

Campo "Campioni d'Italia 69/70" di Assemini, ore 15

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Under 17 - girone B, 2ª giornata, Cagliari-Cittadella

Campo "Campioni d'Italia 69/70" di Assemini, ore 11.30