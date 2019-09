Settore giovanile, i risultati del weekend

08 set 2019

Ottima partenza per le tre formazioni rossoblù che oggi iniziavano il cammino nei campionati nazionali di categoria. Under 17, Under 16 e Under 15 erano di scena in Friuli, arrivano tre vittorie esterne che sono il miglior viatico per la stagione.

UNDER 17 - girone B, UDINESE-CAGLIARI 2-3

Partita pirotecnica a Cervignano del Friuli, dove la squadra di Martino Melis batte 3-2 l'Udinese. Avanti con Bellu al 35' del primo tempo, i rossoblù subiscono il pareggio di Samotti ad inizio ripresa ma allungano con Mazzei al 67' e Sabino al 78', prima che Ruffino all'80' riapra la contesa senza che i bianconeri trovino l'aggancio.

UDINESE: Carlelos, Rossitto (86' Cocetta), Brighi (46' Pozzami), Castagna (53' Zuliani), Codutti, Samotti, Pucci (65' Amoroso), Jaziri, Salah, Fedrizzi (86' Kamagate), Ruffino. A disposizione: Piama, Codrominz. Allenatore: Massimo Giatti

CAGLIARI: D'Aniello, Mura, Garau, Schirru, Palomba, Bellu, Sulis (84' Manca), Mazzei, Masala (90' Carabillò), Pischedda (77' Pedoni), Sabino. A disposizione: Fusco, Cao, Loru, Angiargia. Allenatore: Martino Melis

ARBITRO: Bogdan di Pordenone (Forte-Caremelli)

RETI: 35' Bellu (C), 58' Samotti (U), 67' Mazzei (C), 78' Sabino, 80' Ruffino (U)



UNDER 16 - girone B, PORDENONE-CAGLIARI 0-3

A Cordenons, in provincia di Pordenone, i ragazzi di Canestro vincono 3-0 contro i Ramarri neroverdi. Murtas in grande spolvero, sua la tripletta che definisce il rotondo successo rossoblù.

PORDENONE: Giordano, Fantin, Cocetta, De Marco, Comand, Maset, Music (56' Lavina), Nieddu (71' Plai), Okoro, Zanotel (71' Baldassar), Movio (57' Tedino). A disposizione: Sfriso, Salvador, Sperotto, Peschiutta, Guadagnin. Allenatore: Gianluigi Pillin

CAGLIARI: Costanzo, Laconi, Felleca (70' Apogeo), Corsini, Manunta, Adamo, Caddeo (66' Tahiri), Zoncheddu (70' Murru), Gabor, Murtas (70' Cogotti), Cabras (60' Pulina). A disposizione: Usai. Allenatore: Marco Canestro

ARBITRO: Marangone di Udine (Casella-Pecile)

RETI: 28', 51' e 66' Murtas

UNDER 15 - girone B, PORDENONE-CAGLIARI 0-2

Un gol per tempo, a firma Ragucci e Tugulu, e il gruppo di Daniele Zini timbra l'esordio stagionale con una corsara vittoria all'inglese in quel di Tiezzo di Azzano Decimo, in casa dei pari età del Pordenone.

PORDENONE: Salviato, Berton, Fagherazzi (36' Pobrici), Gallo, Biscontin, Corazza, Martini (47' Vianello), Netto, Pizzato, Secli (56' Bressan), Giacchina (36' Vaccher). A disposizione: Giust, Rubin, Venier, Dalla Vecchia, Liberati. Allenatore: Massimo Susic

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Matza, Ragucci, Accossu, Pintus, Deriu, Idrissi (50' Collu), Perra, Galante, Tugulu. A disposizione: Atzeni, Tocco, A. Serra, C. Serra, Finetti, Erriu. Allenatore: Daniele Zini

ARBITRO: Garraoui di Pordenone (Balla-Lendaro)

RETI: 32' Ragucci, 61' Tugulu