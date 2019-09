Il weekend del Settore giovanile

06 set 2019

Comincia domenica il cammino di Under 17, Under 16 e Under 15 nei rispettivi campionati nazionali di categoria. Trasferte friulane per le tre formazioni rossoblù, inserite tutte nei gironi B.

L'Under 17 di Martino Melis va a Udine (ore 11), mentre l'Under 16 di Marco Canestro e l'Under 15 di Daniele Zini se la vedranno con il Pordenone, con inizio rispettivamente alle 11 e alle 10.45.

LE GARE IN PROGRAMMA

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Under 17 - girone B , 1ª giornata, Udinese-Cagliari

Campo “Edi Colussi” di Cervignano del Friuli (UD), ore 11

Under 16 - girone B , 1ª giornata, Pordenone-Cagliari

Campo “Assi” di Cordenons (PN), ore 11

Under 15 - girone B , 1ª giornata, Pordenone-Cagliari

Campo “Gottardi” di Tiezzo di Azzano Decimo (PN), ore 10.45