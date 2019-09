U15, tris di vittorie a Sofia

04 set 2019

+ -

Triplo successo per l'Under 15 di Daniele Zini nella tournée di Sofia. I rossoblù hanno battuto il Settembri, il CSKA e lo Slavia nei match di preparazione al campionato che aprirà i battenti domenica prossima con la trasferta a Pordenone.

Nel primo match, lunedì pomeriggio, il 3-0 sul Settembri ha visto le firme di Vinciguerra, Tugulu e Perra. Martedì, nella splendida e prestigiosa cornice della casa del CSKA Sofia, campioni nazionali di categoria, i gol di Vinciguerra e Perra per il 2-0 poi Grozdanov ad accorciare e Perra per chiudere il discorso sul 3-1 rossoblù. Ancora un tris allo Slavia Sofia questa mattina, per il 2-0 che cesella il percorso netto.

Un'esperienza molto importante sia dal punto di vista tecnico, grazie al confronto in un contesto internazionale, sia per quanto riguarda la crescita umana e culturale dei ragazzi e dello staff al seguito.

Non solo le tre partite, infatti, nel programma del viaggio in Bulgaria: dalla visita dei musei dei club ospitanti all'apprendimento della storia delle società grazie a guide dedicate, passando per l'incontro con il circolo dei sardi residenti nella capitale bulgara. Un percorso ad ampio respiro che conferma una volta di più lo spirito didattico di tutto il progetto della linea verde rossoblù.



I TABELLINI DELLE PARTITE

SETTEMBRI SOFIA-CAGLIARI 0-3

SETTEMBRI SOFIA: Dijkov (15' st Bhothogh), Nastaeu, Stoian, Damianov, Boytchev, Iveura (21' st Petrov), Trayka, Georgiev, Durmush (5' st Jhilov), Rodopski, Ianakiev (24' st Tsinzen). Allenatore: Nikolay Panayozov

CAGLIARI: Scarpato, Galante, Arba (18' st Tocco), Triacca, Pintus, Matza, Ragucci (6' Finetti), Deriu, Serra (15' st Erriu), Vinciguerra (6' st Perra), Tugulu (18' st De Simone). Allenatore: Daniele Zini

RETI: 9' Vinciguerra, 17' st Tugulu, 31' st Perra



CSKA SOFIA-CAGLIARI 1-3

CSKA SOFIA: Dimitrov (1' st Kasabokov), Petrov (34' st Chukarov), Atanasov, Rangelov, Ivanov, Lozanov, Velikov, Lachezar, Grozdanov, Yordanov (1' st Bornasuzov), Neshkov (1' st Chorbadzhivski). Allenatore: Atanas Bornosuzov

CAGLIARI: Scarpato, Galante, Arba, Triacca (12' st De Simone), Pintus, Matza, Finetti (8' st C. Serra), Ragucci (39' st Tocco), Deriu (27' st A. Serra), Vinciguerra (12' st Tugulu), Perra. Allenatore: Daniele Zini

RETI: 15' pt Vinciguerra, 30' pt Perra, 39' st Grozdanov (CS), 42' st Perra



SLAVIA SOFIA-CAGLIARI 0-2

SLAVIA SOFIA: Rashkov, Manolov (5' st Naidenov), Spasov, Georgiev, Iliev (28' st Yoshov), Stoynev (1' st Marinov), Zlatinski, Mihov (5' st Ivanov), Djordjevic (20' st Kishparski), Mihov, Rupchin. Allenatore: Svetoslav Kolev

CAGLIARI: Atzeni (1' st Scarpato), Triacca (1' st Pintus), De Simone, A. Serra (1' st Abba), Finetti (1' st Galante), C. Serra (1' st Matza), Erriu (1' st Perra), Vinciguerra, Tugulu (1' st Deriu), Idrissi, Tocco. Allenatore: Daniele Zini

RETI: 4' e 29' Vinciguerra