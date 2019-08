I calendari dei campionati U17, U16 e U15

13 ago 2019

Sono stati ufficializzati i calendari dei campionati nazionali Under 17, Under 16 e Under 15. Le tre formazioni rossoblù sono inserite nel girone B, per tutti i campionati il via sarà l'8 settembre, chiusura della regular season il 25 aprile 2020.

L'Under 17 rossoblù guidata da Martino Melis debutterà sul campo dell'Udinese e chiuderà la stagione regolare ospitando la Cremonese.

Esordio a Pordenone per l'Under 16 di Marco Canestro, che all'ultima giornata riceverà il Cittadella. Stesso destino per l'Under 15 di Daniele Zini.