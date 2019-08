02 ago 2019

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della Primavera TIM Cup 2019-20.

Il Cagliari entrerà in lizza a partire dagli ottavi di finale, in programma il 18 dicembre. L'avversario dei ragazzi di Max Canzi uscirà dagli incontri dei primi due turni eliminatori. Il 25 settembre si sfideranno Pescara-Pordenone e Spal-Hellas Verona, le vincenti si incontreranno il 30 ottobre per giocarsi l'accesso al match contro i rossoblù.

Il Cagliari, in virtù dell'ottimo campionato disputato nella scorsa stagione, è una delle otto teste di serie (sardi con il numero 7 del tabellone). La finale è prevista il 10 aprile 2020.