U17, U16 e U15 al via

03 ago 2019

Entra nel vivo la stagione del settore giovanile rossoblù. Dopo la Primavera di Max Canzi, pronta a trasferirsi a Isili per la seconda settimana di lavoro, sono state Under 17, Under 16 e Under 15 a cominciare la nuova avventura.

UNDER 17 A MACOMER

Il tecnico Martino Melis sarà coadiuvato da Maurizio Idda, con Francesco Atzei nel ruolo di preparatore dei portieri sia dell'Under 17 che dell'Under 16. Il preparatore atletico è Jacopo Secci. Dopo il raduno di giovedì e i primi allenamenti ad Asseminello, oggi la truppa si trasferirà a Macomer dove rimarrà fino al 13 agosto.

UNDER 16, NOVITÀ CANESTRO

Squadra affidata da questa stagione a Marco Canestro. Il mister laziale sbarca in Sardegna dopo le proficue esperienze nei settori giovanili di Frosinone, Roma e Torino. Al suo fianco un altro giovane tecnico sardo come Alberto Piras, con Fabio Figus nel ruolo di preparatore atletico. Venerdì pomeriggio è stata la volta del primo allenamento della preparazione che si svolgerà nel centro sportivo rossoblù.

UNDER 15 ANCORA A ZINI

Sulla panchina ci sarà ancora il toscano Daniele Zini. Il suo vice sarà Davide Carrus, pronto per la nuova avventura nel Cagliari Calcio dopo esserne stato calciatore nel settore giovanile e in prima squadra. Giuseppe Nioi sarà il preparatore dei portieri, Lorenzo Cagli il preparatore atletico. Stagione al via venerdì pomeriggio ad Asseminello, dove il gruppo rimarrà per tutta la preparazione.



Questa le tre rose, che potranno essere integrate nei prossimi giorni una volta espletate le visite mediche:

UNDER 17

Portieri: Eugenio Fusco, Filippo Stevanato

Difensori: Michele Angiargia, Federico Bellu, Matteo Cao, Marco Carabillò, Mattia Mura, Luigi Palomba

Centrocampisti: Andrea Leonardo Manca, Alessandro Mazzei, Daniel Pischedda, Giammarco Schirru

Attaccanti: Gioacchino Catania, Omar Loi, Diego Loru, Michele Masala, Federico Pedoni, Luca Sabino, Sergio Sulis



UNDER 16

Portieri: Andrea Costanzo, Mattia Porcu, Luca Usai, Paolo Pilotto

Difensori: Edoardo Adamo, Antonio Corsini, Mattia Felleca, Francesco Manunta, Alessandro Murru, Alessandro Pilleri, Fabio Piras, Federico Scanu, Cosimo Spezzano

Centrocampisti: Matteo Bastita, Alex Caddeo, Lorenzo Cogotti, Diego Laconi, Mirko Marcanio, Alessandro Murtas, Jurghen Tahiri, Samuele Zoncheddu

Attaccanti: William Mario Cabras, Luca Casu, Marco Farris, Ovidiu Gabor, Andrea Pulina



UNDER 15

Portieri: Salvatore Scarpato, Matteo Bonifacio

Difensori: Luca Accossu, Federico Arba, Davide Collu, Luigi De Simone, Nicholas Paolucci, Nicola Pintus, Leonardo Tocco, Daniele Triacca

Centrocampisti: Michele Deriu, Mattia Finetti, Alessandro Galante, Fabio Mascia, Nicolò Mura, Domenico Ragucci, Alessandro Serra, Cristian Serra

Attaccanti: Alessio Erriu, Ryad Idrissi, Gianluca Perra, Giovanni Tugulu, Alessandro Vinciguerra