U14, importante esperienza in Francia

10 giu 2019

+ -

Si chiude con un nono posto il lungo weekend dell'Under 14 del Cagliari al torneo di Baisieux, nel nord della Francia a pochi chilometri dal confine con il Belgio. Un'esperienza utile per la compagine rossoblù, che ha potuto confrontarsi con importanti club del calcio europeo in partite costituite da un unico tempo della durata di trenta minuti.



IL CAMMINO

All'esordio nella manifestazione è arrivato il successo sull'HJK Helsinki, timbrando un 4-0 con i gol di Tugulu, Perra, Serra e Ragucci. Le sconfitte contro Stade Reims (1-3, gol di Ragucci) e Lens (0-1) hanno pesato nel mancato accesso alla fase finale per i posti più nobili, e sono state seguite prima dal KO contro il Valenciennes (0-1) poi da quello con lo Strasburgo (1-3, ancora in gol Ragucci). In chiusura di campagna transalpina le due vittorie di misura contro Apoel Limassol e Lens, entrambe firmate Perra.



ROSA E STAFF

Questo il gruppo guidato da mister Marco Lantieri, affiancato nello staff al seguito della spedizione da Manuel Pierangeli e dal preparatore atletico Giuseppe Allegra: Mirco Contu, Leonardo Tocco, Lorenzo Matza, Nicola Pintus, Domenico Ragucci, Luca Accossu, Alessandro Galante, Alessandro Serra, Gianluca Perra, Angelo Mameli, Giovanni Tugulu, Emanuele Carta, Alessio Barracca, Nicholas Paolucci, Riyad Idrissi, Mattia Finetti, Alessio Erriu, Emilio Gallo.