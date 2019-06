Al "Mazza" l'U16 è seconda

09 giu 2019

+ -

Si ferma all'ultimo atto il sogno dell'Under 16 rossoblù di alzare il trofeo del Memorial Ambrogio Mazza, giunto alla ventinovesima edizione.

Per i rossoblù un'ottima esperienza, alla prima partecipazione nel torneo orobico, dopo aver battuto Cremonese nei quarti di finale (3-1 in rimonta) e Torino in semifinale (ai rigori).

A Treviglio, la finale vede vincere l'Atalanta per 2-0 al termine di un match combattuto dove i nerazzurri hanno mostrato maggiore cinismo. Dopo 15' è Oliveri a sbloccare il risultato, legittimando la superiorità atalantina. Il Cagliari prova a reagire ma non trova sbocchi, e nella ripresa Fusco deve tenere in piedi i suoi parando a Zucco il rigore del potenziale raddoppio. Il bis arriva però a 10' dalla fine con Rosa, che chiude la contesa con un tiro dal limite dell'area.