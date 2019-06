All'U15 il Memorial "Ignazio Zola"

08 giu 2019

+ -

L'Under 15 di Daniele Zini porta a casa il trofeo del memorial "Ignazio Zola", triangolare organizzato in onore del padre di Magic Box, totem del calcio sardo e italiano oltre che ex calciatore e giocatore del Cagliari.



I rossoblù hanno battuto la locale Rappresentativa Corrasi per 3-0 (doppietta di Cabras al 2' e al 13' del primo tempo, rete di Casu al 20' della ripresa), sconfitta poi per 8-1 dalla Sampdoria, altra invitata di lusso alla serata di Oliena. Decisivo, quindi, il confronto tra Cagliari e doriani, vinto dai ragazzi isolani per 2-1: vantaggio sardo con Cabras al 1' di gara, pareggio di Pozzato al 5' della ripresa, ma all'8' è Casu a firmare il gol che apre la porta della festa.



Questa la rosa del Cagliari al memorial "Ignazio Zola": Costanzo, Laconi, Felleca, Zoncheddu, Adamo, Manunta, Cogotti, Caddeo, Casu, Murtas, Pulina, Porcu, Murru, Bastita, Piras, Corsini, Marcanio, Pilleri, Cabras, Pilotto.