Buon punto per l'U15 femminile

08 giu 2019

Comincia con un buon pareggio l'avventura dell'Under 15 femminile di Andrea Corda, impegnata a Roma nel girone della fase interregionale che mette in palio l'accesso alla fase finale di Ravenna/San Zaccaria (20-23 giugno) per il titolo nazionale di categoria.



Contro il Napoli Femminile finisce 1-1, in un match che si sblocca in avvio di terzo tempo. Al gol di Iodice (al 4') risponde al 7' Sechi. Domenica si completa il girone, la prima classificata passa il turno. Il Cagliari giocherà prima contro la Roma e poi chiuderà il programma contro la Pink Sport Time.



IL TABELLINO

CAGLIARI: Sotgia (11' st Pontillo), Rocca, Casti, Marci, Corrias, Marras (19' 3t Pitittu), Dessì (4' Invento), Serra, Padovano (5' st Carboni, 13' 3t Abo Kaff), Sechi, Manca (1' 3t Macis). A disp. Esu. All. Corda

NAPOLI FEMMINILE: Meroni, Botta, Gallo, Guarra, Maddaluno, Petrillo, Caiazzo, Visco, Penna, Schettino, Ardito. A disp.: Errichelli, Iuliano, Iodice, Basile, Martinelli. All. Di Martino

RETI: 4' 3t Iodice (N), 7' 3t Sechi (C).