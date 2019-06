A Soest l'U12 chiude sesta

02 giu 2019

+ -

Si chiude con un sesto posto l'avventura dell'Under 12 rossoblù al torneo internazionale di Soest, manifestazione di calcio giovanile con numerose compagini professionistiche del calcio europeo.

Ai quarti, in mattinata, il Cagliari ha perso ai rigori (dopo lo 0-0 dei campi regolamentari) con il punteggio di 5-4 contro i finlandesi dell'HJK Helsinki. Non bastano i gol dal dischetto di Malfitano, Linaldeddu, Gurzeni e Pintus.

Il torneo prevedeva una formula per giocarsi anche i piazzamenti a ridosso del podio. Ecco allora altri due match per i rossoblù. Prima la vittoria per 2-1 sul Werder Brema (in gol Malfitano e Usai), poi la sconfitta per 3-2 contro l'Utrecht, con la vana doppietta di Malfitano.

Una bella, nuova esperienza internazionale per i ragazzi di Lapa.