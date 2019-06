U16 in semifinale al "Mazza"

01 giu 2019

Vittoria per l'Under 16 del Cagliari con in panchina Martino Melis, che a Treviglio (Bergamo) batte la Cremonese per 3-1 e accede alla semifinale del "Memorial Mazza", giunto alla ventinovesima edizione.

Non si era messa bene per i rossoblù, passati in svantaggio al 15' del primo tempo per effetto del gol del grigiorosso Grechi. Il Cagliari si butta all'inseguimento e ha l'opportunità per pareggiare, ma Schirru fallisce un calcio di rigore. Poco male, perché nella ripresa arriva la rimonta. La firmano Pedoni al 52', Mazzei al 60' e ancora Pedoni al 72'.

Vittoria che dà l'accesso alla semifinale, in programma il 6 giugno alle 20 contro la vincente di Torino-Spal. In palio ci sarà l'approdo in finale, prevista per l'8 giugno alle 21.