"Selis", l'U13 passa il turno

30 mag 2019

Seconda giornata con doppio impegno per l'Under 13 rossoblù guidata da mister Corellas, nella ventitreesima edizione del torneo internazionale "Manlio Selis".

In mattinata è arrivata la vittoria per 4-0 contro il Vado Ligure, protagonista all'esordio contro il Paris St. Germain e battuto dalle doppiette di Alessio Saba e Gabriele Medda.

Nel pomeriggio si è giocata l'attesa sfida di prestigio contro i parigini di Ethan Mbappe, fratellino della star Kylian. Vittoria per i transalpini con il punteggio di 3-0 (in gol Pietre, Vennettilli e Biè). La sconfitta non pregiudica il passaggio del turno del Cagliari come seconda classificata del girone A, dove al primo posto chiude il Paris St. Germain con 7 punti. Terzo il Vado Ligure con 4 punti, ultima la San Paolo Sassari con zero.

Appuntamento venerdì con l'inizio della fase eliminatoria. Il Cagliari se la vedrà contro la Savio Roma (ore 9).